Sferzata dell’inverno | con PICCO del GELO Ecco quanto durerà

(Di sabato 20 marzo 2021) Aria fredda di natura artica interessa gran parte dell’Europa e dilaga anche sull’Italia. Lo sbilanciamento dell’anticiclone verso il Baltico e la Scandinavia sta convogliando masse d’aria più continentali che arrivano direttamente dalla Russia. Freddo e. Inverno in primaveraQuest’aria fredda scorre lungo il perimetro orientale dell’anticiclone, fino a sfondare sul Mediterraneo e persino sul Nord Africa. Il meteo resta quindi pienamente invernale sull’Italia, con rovesci di neve fino in collina e fioccate persino più in basso. Ciò è dovuto all’afflusso dell’aria più rigida in prossimità del suolo. Pericolose gelate nei prossimi giorni L’apice dell’irruzione fredda si sta concretizzando proprio nell’arco del weekend, che coincide con l’equinozio di primavera. Le temperature sono ulteriormente calate e risultano diffusamente sotto media, con il freddo acuito anche ...