Serie A, il programma di sabato 20 marzo

Serie A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo. Bologna impegnato a Crotone. Lo Spezia ospita il Cagliari.

ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo. Dopo la vittoria salvezza del Genoa in casa del Parma, in calendario altri due scontri diretti per non retrocedere: alle 15 Crotone-Bologna e alle 18 Spezia-Cagliari. Rinviata per i casi di coronavirus tra i padroni di casa Inter-Sassuolo. Di seguito il programma di Serie A di sabato 20 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)

Crotone-Bologna (ore 15)
Spezia-Cagliari (ore 18)

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma "Oro Festival" fra Dante, thriller e donne coraggiose ...eseguita dal vivo nelle sale affrescate dai fratelli Taddeo e Federico Zuccari e in altre aree della villa che hanno fatto da location alla recente serie tv "I Medici". La seconda parte del programma ...

Come Milano, Barcellona, Londra e Bruxelles (e non solo) puntano sulle biciclette Una prima serie di 13 miglia di piste ciclabili pop - up è stata installata nell'estate 2020 per ... Questo prepara anche il terreno per il programma Superblocks, di cui le piste ciclabili sono un ...

Sky o DAZN? Calendario e programma tv di 28^ e 29^ giornata di Serie A TUTTO mercato WEB Speravo de morì prima: oggi serie tv su Totti. Orari e trama Ma come sarà? E non dimenticate di dare un’occhiata a tutti i nostri aggiornamenti sulle novità dal mondo delle serie tv. Curiosi di scoprire cosa ci riserveranno i primi due episodi? (A questo link t ...

Serie B, prosegue oggi la 30a giornata: il programma completo Ieri il pareggio a reti bianche tra Ascoli e Cremonese ha aperto la 30a giornata di Serie B, che prosegue oggi con altri sei incontri. Di seguito il programma.

