Quartieri Spagnoli | rimossi dai carabinieri con l’aiuto della Municipale circa 100 veicoli abbandonati in strada

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e la Polizia Municipale del capoluogo campano – Nucleo veicoli abbandonati – hanno predisposto un servizio incentrato nella lotta all'abbandono dei motocicli e delle auto. I mezzi – in evidente stato di abbandono oltre che essere senza assicurazione o rubati – intralciano le strade restando per mesi accantonati risultando uno sfregio per la città. In un mese i carabinieri della compagnia Napoli centro e il Nucleo veicoli abbandonati hanno fatto rimuovere 95 mezzi in tutto: 65 ciclomotori e 30 auto. I mezzi – in stato di abbandono – erano accantonati in zona Concordia. Trovati ciclomotori anche in via Sprenzella, in rampe Brancaccio e in viale fornelli.

