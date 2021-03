Mihajlovic | “Papa Francesco è un tuttocampista | può ricoprire ogni ruolo L’importante è che stia in campo”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 marzo 2021) Sinisaha vissuto tante esperienze forti, dentro e fuori dal, ma non una come l’incontro con, avvenuto al termine della registrazione del programma “Vizi e virtù – Conversazione con” dove tra le narrazioni di persone comuni ci sono anche 6 testimonianze di personaggi famosi, dallo spettacolo allo sport: Carlo Verdone, Mara Venier, J-Ax, Silvia Avallone, Elisa Di Francisca e Sinisa. La prima puntata andrà in onda questa sera su Nove.Prima di, il tecnico del Bologna aveva avuto la fortuna di incontrare anche Giovanni Paolo II ai tempi della Lazio “Ho incontratoWojtyla, ora. Voglio incorniciare la foto di questo giorno” Il rapporto con Dio ...