“Metti la mascherina o non parto”. E la 24enne gli tossisce in faccia. Raptus assurdo, ora rischia grosso (Di sabato 20 marzo 2021) Ha tossito in faccia all’autista del taxi perché le aveva chiesto di indossare la mascherina, per questo motivo una 24enne rischia 16 anni di carcere. Oltre all’accusa di aggressione, ci sono anche gli insulti a sfondo razziale proferiti dalle passeggere al tassista di origine nepalese. Il 7 marzo, l’autista di Uber Subhakar Khadka ha fatto salire a bordo tre clienti. Solo dopo, si è accorto che una delle ragazze non indossava la mascherina e, come prevede la legge dello stato, ha detto loro che non poteva proseguire finché non l’avesse indossata. Da qui è esplosa una discussione. Arna Kimiai ha tossito in faccia all’autista, cercando di strappargli anche il telefono dal cruscotto per poi rompergli la mascherina.



