LIVE Pesaro-Virtus Bologna 49-57, Serie A basket in DIRETTA: +8 Segafredo prima dell’ultimo quarto (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-57 TRIPLA di Filipovity. FINISCE IL TERZO quarto 49-57 Recupero di Pajola su Robinson con il 6 Virtussino che da terra riesce a servire Weems che vola a schiacciare in campo aperto. 49-55 Semi-gancio di Filipovity che entra con l’ausilio del tabellone. 47-55 TRIPLA di Filipovity, la seconda dell’ungherese in serata. 44-55 Penetrazione di Pajola per la schiacciata a due mani di Hunter, 1’59” sul cronometro. 44-53 2/2 per il centro ex Monteroni. Liberi per Simone Zanotti. 42-53 TRIPLA di TEODOSIC, dopo il prezioso rimbalzo di Pajola, +11 Segafredo, time out Repesa. 42-50 2/2 Filipovity. Ricci manda Filipovity in lunetta. 40-50 Hunter riporta Bologna sul +10, 3’37” da giocare nel terzo periodo, Virtus in bonus, 2 i falli di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-57 TRIPLA di Filipovity. FINISCE IL TERZO49-57 Recupero di Pajola su Robinson con il 6sino che da terra riesce a servire Weems che vola a schiacciare in campo aperto. 49-55 Semi-gancio di Filipovity che entra con l’ausilio del tabellone. 47-55 TRIPLA di Filipovity, la seconda dell’ungherese in serata. 44-55 Penetrazione di Pajola per la schiacciata a due mani di Hunter, 1’59” sul cronometro. 44-53 2/2 per il centro ex Monteroni. Liberi per Simone Zanotti. 42-53 TRIPLA di TEODOSIC, dopo il prezioso rimbalzo di Pajola, +11, time out Repesa. 42-50 2/2 Filipovity. Ricci manda Filipovity in lunetta. 40-50 Hunter riportasul +10, 3’37” da giocare nel terzo periodo,in bonus, 2 i falli di ...

