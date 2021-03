LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09: E’ grande battaglia per la Coppa del Mondo: J. Boe e Laegreid si giocano la sfera di cristanno. J. Boe parte con 5 punti di vantaggio quando mancano due gare alla fine 15.06: Samuelsson partirà a 4 secondi da Hofer, a seguire T. Boe a 14?, Desthieux a 22?, Fillon Maillet a 29?, Laegreid a 32?, J. Boe a 39? 15.04: Nella sprint andata in scena ieri Lukas Hofer ha ottenuto la seconda vittoria in carriera, bissando il successo di sette anni fa ad Anterselva. Una prestazione di grande rilievo sugli sci e perfetta al poligono. 15.02: Dopo la vittoria di ieri, la seconda in carriera, Hofer cerca di ripetersi nell’Inseguimento 15.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09: E’ grande battaglia per la Coppa del Mondo: J. Boe e Laegreid si giocano la sfera di cristanno. J. Boe parte con 5 punti di vantaggio quando mancano due gare alla fine 15.06: Samuelsson partirà a 4 secondi da, a seguire T. Boe a 14?, Desthieux a 22?, Fillon Maillet a 29?, Laegreid a 32?, J. Boe a 39? 15.04: Nella sprint andata in scena ieriha ottenuto la seconda vittoria in carriera, bissando il successo di sette anni fa ad Anterselva. Una prestazione di grande rilievo sugli sci e perfetta al poligono. 15.02: Dopo la vittoria di ieri, la seconda in carriera,cerca di ripetersi nell’15.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Live da Oestersund per l’Inseguimento maschile: Hofer parte davanti a tutti, ma dietro è sfida norvegese per la Coppa #20Ma… - neveitalia : Live da Oestersund per l’Inseguimento maschile: Hofer parte davanti a tutti, ma dietro è sfida norvegese per la Cop… - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Ancora giornata di finali tra sci, snowboard e biathlon ???? Segui le gare LIVE su - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Ancora giornata di finali tra sci, snowboard e biathlon ???? Segui le gare LIVE su -