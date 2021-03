Incendio nella terapia intensiva di un Ospedale Covid: ci sono diversi morti (Di sabato 20 marzo 2021) Notizia certificata e riportata dal sito thehansindia.com. Un Incendio è scoppiato nella mattinata in un'unità di terapia intensiva che curava i pazienti Covid-19 in un importante Ospedale.. nella capitale del Bangladesh, Dhaka, lasciando dietro di sè una vera e propria tragedia: almeno tre pazienti sono morti avvolti dalle fiamme. Un episodio analogo c'era stato anche il 28 maggio quando a morire furono 5 pazienti. Il generale di brigata Md Nazmul Haque, direttore del Dhaka Medical College Hospital, ha detto a Xinhua che 14 pazienti erano nell'unità quando un "dispositivo di ossigeno ad alta pressione" è esploso durante la mattina, intorno alle 8:00 ora locale. Oltre alle vittime, nessun altro è rimasto ferito ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Notizia certificata e riportata dal sito thehansindia.com. Unè scoppiatomattinata in un'unità diche curava i pazienti-19 in un importante..capitale del Bangladesh, Dhaka, lasciando dietro di sè una vera e propria tragedia: almeno tre pazientiavvolti dalle fiamme. Un episodio analogo c'era stato anche il 28 maggio quando a morire furono 5 pazienti. Il generale di brigata Md Nazmul Haque, direttore del Dhaka Medical College Hospital, ha detto a Xinhua che 14 pazienti erano nell'unità quando un "dispositivo di ossigeno ad alta pressione" è esploso durante la mattina, intorno alle 8:00 ora locale. Oltre alle vittime, nessun altro è rimasto ferito ...

