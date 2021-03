Ginnastica ritmica, Serie A: Fabriano vince la terza tappa, Baldassarri e Agiurgiuculese in luce. Ora la Final Six (Di sabato 20 marzo 2021) La Ginnastica Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A1 di Ginnastica ritmica. Le marchigiane si sono imposte tra le mura amiche del PalaGuerrieri con complessivi 92.800 punti. Le Campionesse d’Italia hanno così raccolto il secondo successo stagionale grazie all’ottima prova della stella Milena Baldassarri (24.500 alle clavette per l’azzurra qualificata alle Olimpiadi) e del giovane talento Sofia Raffaeli (25.850 al cerchio, 21.550 al nastro), affiancate da Anais Carmen Bardaro (20.900 alla palla). Alle spalle della grande favorita della vigilia si è piazzata l’Udinese (80.900), che ha riabbracciato il grande ritorno di Alexandra Agiurgiuculese dopo un’assenza dovuta al Covid-19 (23.050 alla palla). La friulana, già ammessa ai ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Laha vinto ladellaA1 di. Le marchigiane si sono imposte tra le mura amiche del PalaGuerrieri con complessivi 92.800 punti. Le Campionesse d’Italia hanno così raccolto il secondo successo stagionale grazie all’ottima prova della stella Milena(24.500 alle clavette per l’azzurra qualificata alle Olimpiadi) e del giovane talento Sofia Raffaeli (25.850 al cerchio, 21.550 al nastro), affiancate da Anais Carmen Bardaro (20.900 alla palla). Alle spalle della grande favorita della vigilia si è piazzata l’Udinese (80.900), che ha riabbracciato il grande ritorno di Alexandradopo un’assenza dovuta al Covid-19 (23.050 alla palla). La friulana, già ammessa ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica ritmica Fabriano Il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, quest'anno intitolato "Trofeo San Carlo Veggy Good", sponsor ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia, ha chiuso la Regular Season della Serie A2. La terza giornata è andata ...

Ginnastica ritmica, l'ASD Relevè continua la sua attività a livello agonistico La Ginnastica Ritmica dell'ASD Relevè continua a rappresentare un fiorente settore anche in Valle Po. Le atlete agoniste tesserate per la Federazione Ginnastica d'Italia, e attualmente in preparazione ...

Giardino terzo e ai play-off della A2 di ginnastica ritmica Voce di Carpi Ginnastica ritmica, Campionati Italiani: Fabriano batte Udine nell’ultima di regular season Ginnastica ritmica, terza tappa Campionato Italiano: Fabriano vince grazie a Baldassarri, Udinese seconda. Il 24 aprile si assegna lo Scudetto con le Final Six ...

Fabriano conquista ultima prova regular-season L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

