Dl Sostegni | Fratoianni | ' condono non bel segnale per governo ' dei migliori'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dopo oltre un mese di attesa è arrivato il decreto Sostegni. Era ora, perchè il Paese ha bisogno di aiuti per chi non ce la fa, per chi non arriva alla fine della giornata". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Ma questo decreto è in gran parte pieno di cose che avevamo già con le iniziative precedenti. C'è una novità però, un condono. Non è un bel segnale - conclude Fratoianni - per la partenza del 'governo dei migliori'.

