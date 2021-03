Decreto sostegni | tutte le nuove misure

(Di sabato 20 marzo 2021)ledel, dal fisco al lavoro ecco cosa cambia. Stanziamenti Trentadue miliardi. A tanto ammontano i fondi stanziati in deficit nel, per aiutare la ripresa del paese. Di questi, circa 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti maggiormente danneggiati dalle chiusure predisposte negli ultimi tre mesi. Quasi 5 miliardi andranno invece al piano vaccini. 5 aree di intervento: sostegno alle imprese e all’economia, disposizioni in materia di lavoro,in materia di salute e sicurezza, aiuti agli Enti territoriali e altre disposizioni “urgenti”, dal trasporto pubblico locale alle attività didattiche. Professionisti La platea potenziale dei beneficiari è di circa 5,5 milioni di ...

borghi_claudio : Intravedo un po' di casino sull'interpretazione del decreto sostegni. Volete la diretta dell'una? - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #19marzo: il #Decreto sostegni coprirà al massimo il 5% delle perdi…

'Molto bene. Il Decreto Sostegni Interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un ..."Molto bene. Il Decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un ...«Il Decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio ...