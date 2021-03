De Sciglio: “Futuro? Vorrei restare a Lione ma dipende anche dalla Juve” (Di domenica 21 marzo 2021) Mattia De Sciglio, esterno attualmente al Lione ma di proprietà della Juventus, ai microfoni di 20 minutes ha parlato del suo Futuro e del desiderio di restare in Francia. Queste le sue parole: “Il mio Futuro? Vorrei restare qui. Ma so che dipende da me, dal Lione e dalla Juve. Vedremo cosa accadrà al termine dell’annata. Se potevo finire al PSG in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci”. Foto: Twitter Lione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Mattia De, esterno attualmente alma di proprietà dellantus, ai microfoni di 20 minutes ha parlato del suoe del desiderio diin Francia. Queste le sue parole: “Il mioqui. Ma so cheda me, dal. Vedremo cosa accadrà al termine dell’annata. Se potevo finire al PSG in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione dellantus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

