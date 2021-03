De Laurentiis – priorità all’economia | pronto al ridimensionamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis priorità

Forza Napoli

... l'offerta di DeCome svelato clamorosamente da Tmw, Depunta anche a Simone ... Questo perché tra Napoli e Lazio, oggi, per Inzaghi laresta il club biancoceleste. "Per il ...E al momento la suasono gli obiettivi calcistici. Lorenzo Insigne rimane il protagonista ... il Napoli fa sul serio per Kaio Jorge De Nicola: "Sarri non tornerà, a Denon piacciono ...