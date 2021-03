Covid: Speranza, ‘Sputnik? Se per agenzie efficace e sicuro va utilizzato’ (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Sullo Sputnik “l’Ema sta procedendo con la rolling review ed è importante vedere quale sarà l’esito di questo controllo. Ho sempre detto una cosa che vale per il vaccino russo ma può valere per qualsiasi altro vaccino: il punto non è la nazionalità di chi questi vaccini li ha pensati, elaborati, messi in campo, il punto è se questi vaccini sono efficaci e sicuri”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro.“Per essere efficaci e sicuri -ha aggiunto- abbiamo bisogno delle agenzie regolatorie, di quella europea ma anche di quella nazionale, che ci dicano come stanno le cose. Se un vaccino è efficace e sicuro va utilizzato perchè può salvare la vita ad una persona e sarebbe un errore non usarlo”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Sullo Sputnik “l’Ema sta procedendo con la rolling review ed è importante vedere quale sarà l’esito di questo controllo. Ho sempre detto una cosa che vale per il vaccino russo ma può valere per qualsiasi altro vaccino: il punto non è la nazionalità di chi questi vaccini li ha pensati, elaborati, messi in campo, il punto è se questi vaccini sono efficaci e sicuri”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro.“Per essere efficaci e sicuri -ha aggiunto- abbiamo bisogno delleregolatorie, di quella europea ma anche di quella nazionale, che ci dicano come stanno le cose. Se un vaccino èva utilizzato perchè può salvare la vita ad una persona e sarebbe un errore non usarlo”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Speranza: 'Misure e sacrifici unica carta per piegare subito curva' - fattoquotidiano : Speranza: “Il Covid non ha fatto sparire le altre patologie, è necessario investire nella sanità pubblica e nella p… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - guidopensieri : RT @FBabbua: @SmitArianna @biif @ilbuonpaztore @ACCEDIALSITO @eretico_l @laperlaneranera @Pedrito_ElDrito @enkidC @Overbite71 @carolarosato… - lifestyleblogit : Covid, Speranza: 'La svolta non è lontana' - -