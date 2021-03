Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati con AstraZeneca alla Cecchignola (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Sono entrati alle 10.30 nella grande struttura verde del presidio vaccinale della Cecchignola, nato con altri nel solco del progetto Eos della Difesa, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Generale Francesco Paolo Figliuolo e l’ingegnere Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile, per ricevere la vaccinazione Astrazeneca. Dopo la somministrazione, avvenuta intorno alle 11, sono rimasti in osservazione per i 15 minuti previsti. Numerosi i militari in fila per la vaccinazione. Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Sono entrati alle 10.30 nella grande struttura verde del presidio vaccinale della Cecchignola, nato con altri nel solco del progetto Eos della Difesa, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Generale Francesco Paolo Figliuolo e l’ingegnere Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile, per ricevere la vaccinazione Astrazeneca. Dopo la somministrazione, avvenuta intorno alle 11, sono rimasti in osservazione per i 15 minuti previsti. Numerosi i militari in fila per la vaccinazione.

