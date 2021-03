Advertising

anteprima24 : ** COVID, ennesimo decesso al Moscati di #Avellino ** - SoniaClivio : @EnricoLetta @AndreaOrlandosp Io trovo scandaloso, inaccettabile a assolutamente diseducativo l'ennesimo condono, c… - lucaccini_carla : RT @EmilioBerettaF1: “Chiamati in ritardo”. Solo trenta vaccinazioni anti-Covid nell’hub di Milano | Rep - EmilioBerettaF1 : “Chiamati in ritardo”. Solo trenta vaccinazioni anti-Covid nell’hub di Milano | Rep - VincenzoVinc51 : @Remeggiare Sono completamente d'accordo però qualcuno mi deve spiegare perché ha dato ragione al buzzuro sullo str… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID ennesimo

anteprima24.it

Lo sfogo di Elettra Lamborghini su Instagram Risultata positiva aldopo l'tampone, l'interprete di 'Musica e il resto scompare' , famosa per il suo carattere sempre solare, oggi è ...Ogni mattina avevo paura ad aprire il telefono, pensando di trovare l'messaggio che mi ... Non tutti morti a causa del, ma comunque persone e amici mancate nella pandemia. Il primo ...È deceduto questa mattina, nella terapia semintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 79 anni di Torre Le Nocelle (Av), ricoverato dal 22 febbraio. Nelle aree Covid dell’Aziend ...CAGLIARI. Costa 1 milione di euro la zona arancione ai 150 agriturismo sardi Terranostra - Campagna Amica. È quanto stima Coldiretti Sardegna per la chiusura delle strutture agrituristiche per le pros ...