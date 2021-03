Coronavirus, nel Lazio l’RT scende a 1.09: ultima settimana in zona rossa? (Di sabato 20 marzo 2021) Nel Lazio la stima RT è scesa a 1.09, in sensibile calo dopo il picco che ha fatto scattare la zona rossa lunedì scorso. Ieri intanto a fronte di quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si sono registrati 2.188 casi positivi (+225 rispetto alle 24 ore precedenti), 38 decessi (+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i morti, i casi, i ricoveri e le terapie intensive dunque e il rapporto tra positivi e tamponi è al 13% (al 6% considerando gli antigenici). I casi a Roma città sono a quota 900”. Coronavirus Lazio: i dati dopo l’ultimo aggiornamento della cabina di regia Il Lazio resta comunque a rischio “alto” secondo il report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza dei casi su 100.000 abitanti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Nella stima RT è scesa a 1.09, in sensibile calo dopo il picco che ha fatto scattare lalunedì scorso. Ieri intanto a fronte di quasi 16 mila tamponi nel(+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si sono registrati 2.188 casi positivi (+225 rispetto alle 24 ore precedenti), 38 decessi (+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i morti, i casi, i ricoveri e le terapie intensive dunque e il rapporto tra positivi e tamponi è al 13% (al 6% considerando gli antigenici). I casi a Roma città sono a quota 900”.: i dati dopo l’ultimo aggiornamento della cabina di regia Ilresta comunque a rischio “alto” secondo il report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza dei casi su 100.000 abitanti a ...

