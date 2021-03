Controlli anti assembramento | giocano a calciobalilla e carambola Multati dalla polizia

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono 46 le persone sanzionate in due distinti interventi delladi Stato effettuati ieri sera nel quartiere San Giovanni a Teduccio, zona est di Napoli, nell’ambito dei. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Giovanni-Barra, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Ravello per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale in disuso. Una volta sul posto, i poliziotti sono riusciti ad entrare nel locale dove hanno sorpreso 15 persone, di età compresa tra i 20 e 56 anni, intente a giocare a, e le hanno multate poiché si trovavano fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina. Il secondo intervento è stato ...

In occasione dei servizi rafforzati disposti dalla Prefettura, in merito al controllo del rispetto delle misure di prevenzione del Covid - 19, che si sono svolti ieri, venerdì 19 marzo, e che hanno ...Nel corso deidel territorio effettuati nell'arco serale e notturno, i Carabinieri della Stazione di ...in stato di libertà alla Procura di Grosseto per rifiuto di sottoporsi al test...L’attuale situazione in Zona Rossa di tutta la regione Marche caratterizzata dal lockdown, ha reso necessario il rafforzamento dei servizi di controllo al ...La movida in zona rossa. Ma non si può. Per questo è stato chiuso un locale a san Lorenzo, popolare quartiere di Roma. Piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e via ...