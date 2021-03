Calcio | Pirlo | ' Inter fortunata | i nazionali restano a casa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Torino, 20 mar. - (Adnkronos) - "Capita purtroppo in un momento positivo per l'che avrà la possibilità di lavorare non mandando i giocatori in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati". L'allenatore della Juventus, Andrea, commenta così il rinvio di-Sassuolo per i casi Covid tra i nerazzurri. "Siamo stati informati e abbiamo accettato la decisione come abbiamo sempre fatto -aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Benevento-. Noi e altre squadre abbiamo giocato dopo delle positività, questa volta sono state prese decisioni diverse perché èvenuta la Asl".