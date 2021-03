Astrazeneca, la ripartenza è lenta: le disdette sono inferiori al previsto, ma mancano le fiale (Di sabato 20 marzo 2021) Astrazeneca, tra disdette e fiale mancanti la ripartenza è lenta. Con i premier di mezza Europa a fare da testimonial, ripartono le vaccinazioni di Astrazeneca. Le disdette arrivano, ma non tante quante ci si aspettava dopo le polemiche e la sospensione. Così, dalle Regioni che hanno ripreso in mano il calendario delle vaccinazioni, arrivano i primi dati. E sono numeri che sottolineano, a riguardo, circa il 10% delle rinunce registrate fin qui. Un riscontro rassicurante per il piano vaccinale, se si pensa che nella fase di avvio, le rinunce cosiddette “fisiologiche” – ossia quelle che avvengono normalmente, e comunque decise già prima del blocco e del caos post sospensione del farmaco – si aggiravano intorno al 5-6% dei casi. Il punto, allora, diventa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021), tramancanti la. Con i premier di mezza Europa a fare da testimonial, ripartono le vaccinazioni di. Learrivano, ma non tante quante ci si aspettava dopo le polemiche e la sospensione. Così, dalle Regioni che hanno ripreso in mano il calendario delle vaccinazioni, arrivano i primi dati. Enumeri che sottolineano, a riguardo, circa il 10% delle rinunce registrate fin qui. Un riscontro rassicurante per il piano vaccinale, se si pensa che nella fase di avvio, le rinunce cosiddette “fisiologiche” – ossia quelle che avvengono normalmente, e comunque decise già prima del blocco e del caos post sospensione del farmaco – si aggiravano intorno al 5-6% dei casi. Il punto, allora, diventa ...

