Andreas Muller | chi è il ballerino e fidanzato di Veronica Peparini

(Di sabato 20 marzo 2021), ilvincitore della sedicesima edizione di “Amici” è ildi, coreografa che vedremo stasera nel talent show di Canale 5 vestire i panni di caposquadra insieme ad Anna Pettinelli del team composto da Giulia, Samuele ed Aka7even.nasce a Singen in Germania da padre tedesco e madre calabrese e trascorre l’infanzia a Fabriano. Muove i primi passi nel mondo della danza a 9 anni ed inizia a studiare la disciplina sei anni dopo specializzandosi in hip hop e break dance. Entra nella compagnia N.Ough Company con la quale calca palcoscenici importanti come quello di Italia’s Got Talent nel 2014 classificandosi al secondo posto....