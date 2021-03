Amici 20, le prossime sfide: gli allievi si confrontano con i coach (Di sabato 20 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 20 marzo, è andata in onda una puntata extra del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. Questa sera alle ore 21.20 andrà in onda, sempre su Canale 5, la prima puntata del serale. I GUANTI DI SFIDA La ballerina Rosa Di Grazia, ha ricevuto ben due sfide da dover affrontare. Entrambe lanciate dalla maestra Celentano che come sfidante ha mandato la sua ballerina Serena. La seconda sfida sembra piuttosto difficile per Rosa e in casetta, aveva già comunicato di non voler accettare. Rosa si è perciò confrontata con la sua insegnante Lorella Cuccarini ed insieme hanno deciso che Rosa, tale coreografia, non la preparerà nemmeno. Anche Serena ha parlato con la maestra Celentano e quest’ultima ha criticato anche il fatto che Rosa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 20 marzo, è andata in onda una puntata extra del daytime di ‘20 ’ su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. Questa sera alle ore 21.20 andrà in onda, sempre su Canale 5, la prima puntata del serale. I GUANTI DI SFIDA La ballerina Rosa Di Grazia, ha ricevuto ben dueda dover affrontare. Entrambe lanciate dalla maestra Celentano che come sfidante ha mandato la sua ballerina Serena. La seconda sfida sembra piuttosto difficile per Rosa e in casetta, aveva già comunicato di non voler accettare. Rosa si è perciò confrontata con la sua insegnante Lorella Cuccarini ed insieme hanno deciso che Rosa, tale coreografia, non la preparerà nemmeno. Anche Serena ha parlato con la maestra Celentano e quest’ultima ha criticato anche il fatto che Rosa ...

