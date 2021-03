Zona rossa prorogata per numerose Regioni almeno fino al 4 Aprile (Di venerdì 19 marzo 2021) Confermata la Zona rossa per numerose Regioni almeno fino alla settimana tra il 29 Marzo e il 4 Aprile. La Sardegna potrebbe passare da bianca ad arancione Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Lazio, Trento, Puglia, Veneto e Valle d’Aosta rimarranno in Zona rossa almeno fino alla settimana compresa tra il 29 Marzo e il 4 Aprile. Superano l’incidenza dei 250 casi ogni 100mila abitanti la Campania (305), l’Emilia Romagna (423), il Friuli (468), la Lombardia (329), le Marche (338), il Piemonte (358), la Puglia (270) e il Veneto (264). Zona rossa anche per la provincia autonoma di Trento (298). L’indice Rt ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Confermata laperalla settimana tra il 29 Marzo e il 4. La Sardegna potrebbe passare da bianca ad arancione Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Lazio, Trento, Puglia, Veneto e Valle d’Aosta rimarranno inalla settimana compresa tra il 29 Marzo e il 4. Superano l’incidenza dei 250 casi ogni 100mila abitanti la Campania (305), l’Emilia Romagna (423), il Friuli (468), la Lombardia (329), le Marche (338), il Piemonte (358), la Puglia (270) e il Veneto (264).anche per la provincia autonoma di Trento (298). L’indice Rt ...

Advertising

c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - be_brave07 : RT @sooffione: comunque quarantena 2020>>>>>‘zona rossa’ 2021 :/ - michele78marini : RT @matteosalvinimi: #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli tre… -