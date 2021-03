“The Falcon and the Winter Soldier”, recensione primo episodio: un inizio promettente (Di venerdì 19 marzo 2021) “The Falcon and the Winter Soldier” è la nuova serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+ da oggi. La serie ideata da Malcolm Spellman consta di soli sei episodi, distribuiti con cadenza settimanale a partire dal 19 marzo, che promettono azione, spettacolo e atmosfere che rimandano ad alcuni titoli g ià apprezzati su grande schermo, in particolare il secondo film dedicato a Captain America. Le serie Marvel su Disney+ La serie era programmata per uscire per prima nel cammino seriale su Disney+ ma è scivolata dopo WandaVision come conseguenza del difficile anno che abbiamo vissuto. Entrambe le serie affrontano le conseguenze degli ultimi capitoli degli Avengers cinematografici, seppur con presupposti e modalità diverse. The Falcon and Winter Soldier appare da subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) “Theand the” è la nuova serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+ da oggi. La serie ideata da Malcolm Spellman consta di soli sei episodi, distribuiti con cadenza settimanale a partire dal 19 marzo, che promettono azione, spettacolo e atmosfere che rimandano ad alcuni titoli g ià apprezzati su grande schermo, in particolare il secondo film dedicato a Captain America. Le serie Marvel su Disney+ La serie era programmata per uscire per prima nel cammino seriale su Disney+ ma è scivolata dopo WandaVision come conseguenza del difficile anno che abbiamo vissuto. Entrambe le serie affrontano le conseguenze degli ultimi capitoli degli Avengers cinematografici, seppur con presupposti e modalità diverse. Theandappare da subito ...

