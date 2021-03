Sorteggio dei quarti di Europa League | dove vederlo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Alle 12 di quest’oggi, venerdi 19 marzo 2021, si terrà a Nyon ildeidi2020/2021che riguarderà le otto squadre che hanno superato gli ottavi di finale.vedere il? Ildeidi finale disarà trasmesso in diretta televisiva su Mediaset (canale 20), Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now tv, ma anche in streaming su Sky go e skysport.it Le squadre qualificate -Ajax(Olanda) -Manchester United (Inghilterra) -Arsenal(Inghilterra) -Dinamo Zagabria (Croazia) -Granada(Spagna) -Roma(Italia) -Sparta Praga(R. Ceca) -Villareal(Spagna) Il criterio delIlsarà ...

La prima estratta giocherà l'andata in casa. Sarà Sky a trasmettere la diretta tv del sorteggio dei quarti di fiinale dell'Europa League 2020/21. Canali di riferimento saranno Sky Sport 24 (200 del ...