Serie A, Luis Alberto è il miglior centrocampista: «Merito dei miei compagni» (Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio Aic, è stato premiato Luis Alberto come miglior centrocampista. Ecco le sue parole, durante la consegna Tanta Lazio in questa edizione del Gran Galà del Calcio AIC. A ricevere il premio di miglior centrocampista è Luis Alberto, ecco le sue parole nel momento della consegna. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 ORGOGLIO – «Per me è un orgoglio, perché è Merito dei miei compagni e di questa fantastica squadra».

Ultime Notizie dalla rete : Serie Luis Gran Galà Aic, Cr7 miglior giocatore e Girelli migliore giocatrice ... arbitri, Ct ed ex Ct della Nazionale ma, soprattutto, dai calciatori e dalle calciatricidi Serie A. Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Alejandro Gomez (Atalanta)*, Luis Alberto (Lazio). ...

Gran Galà del Calcio: trionfa Cristiano Ronaldo ... è l'ennesimo trionfo di Cristiano Ronaldo , votato miglior calciatore della Serie A della ... I laziali Luis Alberto e Ciro Immobile inseriti nella Top ...

Probabili formazioni Serie A: 28ª giornata Goal.com Gran Galà del Calcio: trionfa Cristiano Ronaldo Luis Alberto e Immobile nella Top 11 L'Associazione Italiana Calciatori ha consegnato i tradizionali riconoscimenti nella celebre serata del Gran Galà del Calcio: è l'ennesimo trionfo di Cristiano ...

Fantacalcio, “lo schiero o no?”: i consigli per la 28esima di Serie A Pronti per una nuova giornata in Serie A e al fantacalcio? Scopri i consigli vincenti e le probabili formazioni. Leggi e... conquista i 3 punti!

