Quarti di Champions: Real-Liverpool e Bayern-Psg (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sono svolti a Nyon i sorteggi dei Quarti di finale e i relativi accoppiamenti delle semifinali per le partite della Champions League. Spiccano la rivincita della finale della passata edizione Bayern Monaco-PSG e la finale dell'edizione 2017/18 con Real Madrid e Liverpool. Questo il quadro completo delle sfide valide per i Quarti: Andata: 6/7 aprile Ritorno: 13/14 aprile Manchester City – Borussia Dortmund Porto – Chelsea Bayern Monaco – Paris Saint-Germain Real Madrid – Liverpool Per quanto riguarda le semifinali invece: Andata: 27/28 aprile Ritorno: 4/5 maggio vincente Man. City-B. Dortmund Vs vincente Bayern Monaco-PSG vincente Porto-Chelsea Vs vincente Real Madrid-Liverpool

