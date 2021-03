Psg-Messi sogno possibile | l’addio di Mauro Icardi può sbloccare la trattativa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il matrimonio PSG-è tutt’altro che undi mezza estate, con i francesi ormai convinti di avere chance di portare alle pendici della Torre Eiffel il sei volte vincitore del Pallone d’Oro. Il contratto della ‘Pulce’ è infatti in scadenza il prossimo Giugno, momento in cui potrà liberarsi a parametro 0 dal Barcellona per affacciarsi su nuovi lidi. I blaugrana non sono affatto disposti a lasciar partire senza alcun indennizzo il loro calciatore simbolo, anche in virtù delle proprie difficoltà economiche. Continuamente il Barça sta infatti provando a convincere l’argentino a chiudere la carriera in Catalogna. Tuttavia reali contatti per il rinnovo non ci sono ancora stati, per questo il Paris Saint Germain continua a lavorare dietro le quinte fiutando il colpaccio. Creare un tridente da paura-Mbappé-Neymar non è a ...