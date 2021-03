Pancake all’avocado gluten free

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’avocado è un frutto molto particolare, in quanto ricco di omega 6 e omega 3 ( i cosiddetti “grassi buoni”) che riducono il colesterolo. Questo lo rende unico e utilizzabile come sostituto della parte grassa delle vostre ricette! Ad esempio potete utilizzarlo per preparare dei fantasticiper colazione. Io seguo questa ricetta trovata