Pallanuoto, Serie A1 2021: Florentia-Lazio 11-5 nel recupero del primo turno del Play Out Round (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è completata la prima giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: il match RN Florentia-Lazio Nuoto, rinviato lo scorso 27 febbraio per una positività registrata tra gli ospiti, è stato vinto dai toscani per 11-5 nel recupero giocato questa sera. Miglior marcatore Astarita, autore di una cinquina tra i padroni di casa. TABELLINO RN Florentia-SS Lazio NUOTO 11-5RN Florentia: Cicali, Chemeri, Carnesecchi 1, Benvenuti, Sordini 1, Chellini 1, F. Turchini 1, Dani, T. Turchini, Ganic 1, Astarita 5, Di Fulvio 1, Sammarco. All.: Minetti.SS Lazio NUOTO: Soro, Ferrante, Colosimo 1, Tarquini , Vitale A. 1, Marini, Caponero 2, Antonucci, Leporale, Narciso 1, Maddaluno, ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è completata la prima giornata delOutdel campionato diA1 dimaschile: il match RNNuoto, rinviato lo scorso 27 febbraio per una positività registrata tra gli ospiti, è stato vinto dai toscani per 11-5 nelgiocato questa sera. Miglior marcatore Astarita, autore di una cinquina tra i padroni di casa. TABELLINO RN-SSNUOTO 11-5RN: Cicali, Chemeri, Carnesecchi 1, Benvenuti, Sordini 1, Chellini 1, F. Turchini 1, Dani, T. Turchini, Ganic 1, Astarita 5, Di Fulvio 1, Sammarco. All.: Minetti.SSNUOTO: Soro, Ferrante, Colosimo 1, Tarquini , Vitale A. 1, Marini, Caponero 2, Antonucci, Leporale, Narciso 1, Maddaluno, ...

