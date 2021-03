Olanda, De Boer: «De Vrij? Situazione fastidiosa per lui» (Di venerdì 19 marzo 2021) Frank De Boer commenta la mancata convocazione di Stefan De Vrij per la positività al Covid: ecco le parole del commissario tecnico Frank De Boer commenta la mancata convocazione di Stefan De Vrij causa positività al Covid. Ecco le sue parole in conferenza stampa sul centrale dell’Inter e sulla sua Situazione. «Questa Situazione è chiaramente fastidiosa per lui, per questo motivo non possiamo convocarlo. Dobbiamo vedere come si sviluppa e se Stefan potrà unirsi in seguito. Dovremo aspettare e vedere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Frank Decommenta la mancata convocazione di Stefan Deper la positività al Covid: ecco le parole del commissario tecnico Frank Decommenta la mancata convocazione di Stefan Decausa positività al Covid. Ecco le sue parole in conferenza stampa sul centrale dell’Inter e sulla sua. «Questaè chiaramenteper lui, per questo motivo non possiamo convocarlo. Dobbiamo vedere come si sviluppa e se Stefan potrà unirsi in seguito. Dovremo aspettare e vedere». Leggi su Calcionews24.com

