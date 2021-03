Ischia, parrucchiere fa sciopero della fame contro le chiusure per il covid (Di venerdì 19 marzo 2021) La protesta di Carmelo Amente, 71 anni, noto parrucchiere di Barano, comune dell’isola di Ischia, contro la zona rossa e le chiusure in Campania. Una protesta, per sottolineare che, data la diversa situazione dei contagi, la zona rossa non aveva localmente fondate ragioni. Ma anche per chiedere che la campagna vaccinale non li penalizzi. Carmelo Leggi su 2anews (Di venerdì 19 marzo 2021) La protesta di Carmelo Amente, 71 anni, notodi Barano, comune dell’isola dila zona rossa e lein Campania. Una protesta, per sottolineare che, data la diversa situazione dei contagi, la zona rossa non aveva localmente fondate ragioni. Ma anche per chiedere che la campagna vaccinale non li penalizzi. Carmelo

