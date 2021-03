Il vaccino Sputnik ti chiede di seguirlo su Twitter. E sponsorizza il post (Di venerdì 19 marzo 2021) Promuovere vaccini, come se fossero aspirapolvere. La tecnica del marketing applicata allo Sputnik V. Da qualche giorno, nelle timeline di Twitter di diversi utenti italiani, è comparso un tweet sponsorizzato dell’account verificato di Sputnik V, il vaccino prodotto e somministrato in Russia. Il contenuto del messaggio è questo: «Follow @Sputnikvaccine today for the most up to date news», ovvero «segui subito l’account del vaccino Sputnik per qualsiasi aggiornamento». Come se Sputnik V fosse un qualsiasi influencer. LEGGI ANCHE > La disinformazione sui vaccini Usa per favorire le vendite di Sputnik Sputnik V, la sponsorizzazione del post per ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Promuovere vaccini, come se fossero aspirapolvere. La tecnica del marketing applicata alloV. Da qualche giorno, nelle timeline didi diversi utenti italiani, è comparso un tweetto dell’account verificato diV, ilprodotto e somministrato in Russia. Il contenuto del messaggio è questo: «Follow @vaccine today for the most up to date news», ovvero «segui subito l’account delper qualsiasi aggiornamento». Come seV fosse un qualsiasi influencer. LEGGI ANCHE > La disinformazione sui vaccini Usa per favorire le vendite diV, lazione delper ...

