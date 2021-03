Fabrizio Corona dovrà scontare altri 9 mesi in carcere, bocciato il ricorso: la decisione della Cassazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo i 9 mesi di reclusione che aveva già scontato. È arrivata la decisione definitiva della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Corona contro quanto stabilito lo scorso 13 ottobre dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in accoglimento della richiesta del pg Antonio Lamanna. Lamanna aveva evidenziato le violazioni commesse da Corona durante la fase di affidamento terapeutico. Fabrizio Corona, la decisione della Cassazione Fabrizio Corona aveva scontato in affidamento terapeutico 9 mesi, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021)di nuovo i 9di reclusione che aveva già scontato. È arrivata ladefinitivache ha dichiarato inammissibile ildicontro quanto stabilito lo scorso 13 ottobre dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in accoglimentorichiesta del pg Antonio Lamanna. Lamanna aveva evidenziato le violazioni commesse dadurante la fase di affidamento terapeutico., laaveva scontato in affidamento terapeutico 9, ...

