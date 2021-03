Enrico Brignano e Flora Canto svelano il nome scelto per il figlio (Foto) (Di venerdì 19 marzo 2021) Enrico Brignano e Flora Canto stanno per avere il secondo figlio, un maschietto, hanno ovviamente già scelto il nome e alla rivista Gente rivelano quelli possibili spiegando anche il perché di uno in particolare. L’occasione è la festa del papà e non mancano sui social gli auguri di Flora al papà della sua Martina ma anche il grazie di Brignano a Dio, perché ha acCanto il dono più bello. Una giornata ricca di emozioni, un periodo ricco di emozioni per Enrico Brignano e Flora Canto. Al settimanale la coppia che a luglio darà un fratellino alla primogenita ha confidato i tre nomi tra cui scegliere: Nicolò, Mattia e Giacomo. Tra questi c’è il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021)stanno per avere il secondo, un maschietto, hanno ovviamente giàile alla rivista Gente rivelano quelli possibili spiegando anche il perché di uno in particolare. L’occasione è la festa del papà e non mancano sui social gli auguri dial papà della sua Martina ma anche il grazie dia Dio, perché ha acil dono più bello. Una giornata ricca di emozioni, un periodo ricco di emozioni per. Al settimanale la coppia che a luglio darà un fratellino alla primogenita ha confidato i tre nomi tra cui scegliere: Nicolò, Mattia e Giacomo. Tra questi c’è il ...

