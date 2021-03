Covid, nuovi colori in arrivo: Italia sempre più rossa. Cosa può cambiare dopo i dati Iss (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Italia si colora ancora più di rosso, con il probabile passaggio in fascia più alta di nuove aree. L’incidenza del Covid-19 a livello nazionale sta aumentando e il picco è atteso per fine mese. Superata la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 marzo 2021) L'si colora ancora più di rosso, con il probabile passaggio in fascia più alta di nuove aree. L’incidenza del-19 a livello nazionale sta aumentando e il picco è atteso per fine mese. Superata la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti

Advertising

Corriere : «Nessuno escluso», Emergency e la tecnologia in campo per aiutare i nuovi poveri del Covid - petergomezblog : Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti. In 24 ore +760 ricoverati nei reparti Covid e 319 ingressi in terapia i… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, oltre 20mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Balzo di vittime: 502. Tasso di positività scende al 5,5% - infoitinterno : Inps, da domani al via nuovi meccanismi di automazione per la gestione delle domande CIGO-COVID - DiegoMatina : @franziskanava @stebellentani @CarloVerdelli Lockdown da 3 mesi, più morti di noi negli ultimi 3 mesi e casi di nuo… -