Covid, ancora un decesso al ‘San Pio’: non ce l’ha fatta una 70enne della provincia (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl coronavirus miete una nuova vittima nel Sannio. Si tratta di una donna di 70 anni, residente a Cerreto Sannita che ha perso la vita all’ospedale San Pio di Benevento. Per il comune telesino, si tratta della sesta vittima dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl coronavirus miete una nuova vittima nel Sannio. Si tratta di una donna di 70 anni, residente a Cerreto Sannita che ha perso la vita all’ospedale San Pio di Benevento. Per il comune telesino, si trattasesta vittima dall’iniziopandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

