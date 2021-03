Corruzione, Crocetta nei guai. Lui si difende: «Ma quale video hard con minori. Vogliono creare il mostro» (Di venerdì 19 marzo 2021) La Procura di Caltanissetta ha chiesto un nuovo processo per l’ex Presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di Corruzione, truffa e traffico di influenze illecite in una seconda tranche dell’inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l’imprenditore. In totale sono tredici le persone per le quali il Procuratore aggiunto Gabriele Paci ha chiesto il rinvio a giudizio. Fra gli altri, spicca il nome dell’ex Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, che, secondo i pm, con Montante avrebbe stabilito un «patto corruttivo», anche per occultare un presunto video hard con minori che lo avrebbe visto protagonista. I pm: «Patto corruttivo» tra Crocetta e Montante In particolare, secondo la Procura, Crocetta, «nella sua qualità» di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) La Procura di Caltanissetta ha chiesto un nuovo processo per l’ex Presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di, truffa e traffico di influenze illecite in una seconda tranche dell’inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l’imprenditore. In totale sono tredici le persone per le quali il Procuratore aggiunto Gabriele Paci ha chiesto il rinvio a giudizio. Fra gli altri, spicca il nome dell’ex Presidente della Regione Siciliana Rosario, che, secondo i pm, con Montante avrebbe stabilito un «patto corruttivo», anche per occultare un presuntoconche lo avrebbe visto protagonista. I pm: «Patto corruttivo» trae Montante In particolare, secondo la Procura,, «nella sua qualità» di ...

