Consulcesi | Guido Rasi su decisione Ema | “Fidiamoci della scienza | acceleriamo la macchina vaccinale”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Oralae recuperiamo il tempo perso”. È così che, direttore scientifico di, invita a fidarsi delle valutazioni dell'Agenzia europea dei farmaci (Ema). “Siamo stati ipercauti nel sospendere la somministrazione dei vaccini prodotti da Astrazeneca e questo dovrebbe rassicurare i cittadini: ora siamo più sicuri di prima sull'efficacia e la sicurezza di questo vaccino”, aggiunge. Secondo l'ex numero uno dell'Ema, non c'è più motivo di esitare. “Negli scorsi giorni - spiega- l'Ema ha raccolto tutti i dati disponibili riguardanti le segnalazioni di eventi avversi potenzialmente associati al vaccino, diverse decine di migliaia, che vanno dal semplice dolore nel sito dell'iniezione alla febbre, nausea, mal di testa e ...

