Chi è Rosa Amici 2021? Ballerina | Età | Fidanzato Daddy | Piede e Instagram

Rosa di Grazia è una Ballerina ventenne di Santa Marinella che ha conquistato la maglia di Amici 20 edizione 2021, entrando ufficialmente nella scuola nella prima puntata del talent. La ragazza, allieva di Lorella Cuccarini, sta incontrando la resistenza di Alessandra Celentano che non la ritiene sufficientemente adatta sia per tecnica che per conformazione. Nella scuola si è innamorata del cantante Deddy. E' una delle ballerine ammesse al serale di Amici. Chi è Rosa di Grazia? Nome: Rosa di Grazia Segno Zodiacale: Cancro Età: 20 anni Data di nascita: 30 giugno 2000 Luogo di Nascita: Santa Marinella Professione: Ballerina Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: un tatuaggio sul braccio destro, uno sul sinistro e una scritta ...

