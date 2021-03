Can Yaman e Diletta Leotta mano nella mano a Milano: fanno sul serio (Di venerdì 19 marzo 2021) Le indiscrezioni li vogliono lontani per via di una proposta di matrimonio che non ha avuto il Sì di Diletta Leotta, ma le foto smentiscono le voci E’ il settimanale “Gente” a pubblicare le foto inedite di Can Yaman e Diletta Leotta in un giorno come un altro per le strade di Milano. Nonostante le foto, le indiscrezioni e i dubbi sulla veridicità della loro relazione, la frequentazione tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn sembrerebbe procedere tra conferme di alcuni rumors e incertezze su altri aspetti. Le foto pubblicate dal settimanale “Gente” mostrano i due camminare insieme fianco a fianco in una via di Milano. L’attore turco vestito in total blue e Diletta Leotta con sneakers avvolta da un cappotto color cammello e coda di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Le indiscrezioni li vogliono lontani per via di una proposta di matrimonio che non ha avuto il Sì di, ma le foto smentiscono le voci E’ il settimanale “Gente” a pubblicare le foto inedite di Canin un giorno come un altro per le strade di. Nonostante le foto, le indiscrezioni e i dubbi sulla veridicità della loro relazione, la frequentazione tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn sembrerebbe procedere tra conferme di alcuni rumors e incertezze su altri aspetti. Le foto pubblicate dal settimanale “Gente” mostrano i due camminare insieme fianco a fianco in una via di. L’attore turco vestito in total blue econ sneakers avvolta da un cappotto color cammello e coda di ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - LuigiaPorcelli : RT @LeYamanine: ????Ig story del Maestro @FerzanOzpetek insieme al suo grande amico #CanYaman a '#PiazzadiSpagna' dal set di @DeCecco_pasta ??… - Silvia284ever : RT @CandemFanpege: C'è un po' di Can Yaman in questo Can Divit ???? - VKrimliadh : RT @marixdmt00: Signore e signori Can Yaman e Demet Özdemir nel backstage della puntata di oggi ? #DayDreamer - Italia_Notizie : Diletta Leotta e Can Yaman sposi? Spunta l'anello da 40mila euro -