Boris Johnson si vaccina con Astrazeneca Draghi | «Lo farò anch’io | lo ha già fatto mio figlio»

(Di venerdì 19 marzo 2021)è statoto con. “Vacciniamoci”, ha scritto il premier britannico su twitter, postando una foto che lo ritrae mentre riceve la dose del siero anglo-svedese. “rsi è la cosa migliore che possiamo fare per ritornare alla vita che ci manca tanto”. Lo aveva pre-annunciato ieri, subito dopo il via libera dell’Ema alla ripresa delle somministrazioni del vaccini ‘sospetto’. Sospese in via cautelativa da alcuni paesi dell’Ue, tra i quali anche l’Italia.si èto con“Il vaccino Oxford è sicuro e quello Pfizer è sicuro”, ha detto alla stampa il premier 56enne. “La cosa non sicura è prendersi il Covid. Per questo è importante che tutti ci facciamo il vaccino quando arriva il ...

Il premier britannico Boris Johnson ha ricevuto oggi a Londra la prima dose di vaccino anti-Covid come previsto per la sua fascia d'età (ha 56 anni): Johnson si è fatto iniettare a mo' d'esempio il siero sviluppato a Oxford-AstraZeneca. Il primo ministro britannico sta per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca. E invita anche altre persone a farlo: "Il vaccino è sicuro"