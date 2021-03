Biathlon | Lukas Hofer dipinge il capolavoro della carriera! Vittoria ruggente nella sprint di Oestersund!

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il cielo è azzurro sopraUno spettacolaresi prende di forza la secondacarrieramaschile in Svezia, sede dell’ultima tappaCoppa del Mondo 2020-2021 di. L’azzurro ha disputato una prova davvero perfetta, con un passo sugli sci da primoclasse e lo zero rapido al tiro. Una soddisfazione enorme per il carabiniere di San Lorenzo di Sebato, sbloccatosi la scorsa settimana quando è riuscito a trovare finalmente il podio in stagione e ora tornato sul gradino più alto a distanza di sette anni dalla prima e unica altra occasione, ladi Anterselva 2014 quando vinse a pari merito con il tedesco Simon Schempp. Oggi è stato ...

