Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2020 2021 | classifica aggiornata dopo sprint Ostersund

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ladideldiladivinta da uno strepitoso Lukas Hofer, che al traguardo ha preceduto lo svedese Sebastian Samuelsson e il norvegese Tarjei Boe. Al comando della graduatoria c’è sempre Johannes Boe davanti a Sturla Holm Laegreid e al francese Quentin Fillon Maillet. I RISULTATI DELLADIGENERALEDEL1. J. T. Boe (NOR) 1016 2. S.H. Laegreid (NOR) 1001 3. Q. Fillon Maillet (FRA) 912 4. T. Boe (NOR) 877 5. J. Dale (NOR) 829 7. S. ...

Ostersund , 19 marzo 2021 - Ostersund terra di conquista: non c'è località straniera che porti più gioie all'Italia delindel Mondo e il fatto continua a confermarsi. Dopo il podio di stamattina di Dorothea Wierer arriva un risultato ancora più importante, la vittoria di Lukas Hofer nella sprint ...La sprint d'apertura dell'ultimo weekend delladel mondo di, ad Oestersund, regala il podio a Dorothea Wierer, bravissima a mantenersi sempre in vetta alle classifiche grazie all'infallibilità al tiro e ad una eccellente velocità ...Dorothea Wierer da podio. Nella sprint d'apertura dell'ultimo weekend della Coppa del mondo di biathlon, ad Oestersund, l'azzurra è bravissima a mantenersi sempre in ...Ostersund (Svezia), 19 marzo 2021 - Ostersund terra di conquista: non c'è località straniera che porti più gioie all'Italia del Biathlon in Coppa del Mondo e il fatto continua a confermarsi. Dopo il p ...