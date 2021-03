Bentancur guarito dal Covid: col Benevento andrà in panchina (Di venerdì 19 marzo 2021) Rodrigo Bentancur è guarito dal Coronavirus e tornerà dunque a disposizione di Pirlo a partire dal Benevento, probabilmente in panchina. L'uruguaiano si è sottoposto a un doppio tampone, risultato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Rodrigodal Coronavirus e tornerà dunque a disposizione di Pirlo a partire dal, probabilmente in. L'uruguaiano si è sottoposto a un doppio tampone, risultato ...

Advertising

romeoagresti : ?? #Bentancur è guarito dal COVID-19 // Bentancur recovered from COVID-19 - MistycoVincent : RT @romeoagresti: ?? #Bentancur è guarito dal COVID-19 // Bentancur recovered from COVID-19 - sportli26181512 : Juve, Bentancur guarito dal Coronavirus e già a disposizione di Pirlo: Il comunicato ufficiale del club sul centroc… - matteof111 : RT @romeoagresti: ?? #Bentancur è guarito dal COVID-19 // Bentancur recovered from COVID-19 - asti_gioachino : RT @GiovaAlbanese: #Bentancur è guarito dal Covid-19. #Juventus -