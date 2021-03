Armie Hammer indagato per violenza sessuale. La vittima su Zoom: “Ha abusato di me per 4 ore, ho cercato di scappare” (Di venerdì 19 marzo 2021) Armie Hammer è indagato per violenza sessuale dalla polizia di Los Angeles. L’attore statunitense, interprete di Chiamami con il tuo nome, è stato accusato di stupro da una ragazza di 24 anni. Le accuse sono state presentate in una conferenza stampa su Zoom dalla donna, che non ha rivelato le sue generalità ma si è fatta chiamare Effie, e dal suo avvocato. La presunta vittima ha spiegato di aver incontrato Hammer su Facebook nel 2016, quando aveva 20 anni. “Mi sono innamorata di lui all’istante”, ha spiegato Effie. La donna ha affermato che, con il progredire della relazione, Hammer ha usato però “tattiche di manipolazione” per esercitare il controllo su di lei e che ha messo alla prova la sua “devozione” per lui, “abbattendo ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)perdalla polizia di Los Angeles. L’attore statunitense, interprete di Chiamami con il tuo nome, è stato accusato di stupro da una ragazza di 24 anni. Le accuse sono state presentate in una conferenza stampa sudalla donna, che non ha rivelato le sue generalità ma si è fatta chiamare Effie, e dal suo avvocato. La presuntaha spiegato di aver incontratosu Facebook nel 2016, quando aveva 20 anni. “Mi sono innamorata di lui all’istante”, ha spiegato Effie. La donna ha affermato che, con il progredire della relazione,ha usato però “tattiche di manipolazione” per esercitare il controllo su di lei e che ha messo alla prova la sua “devozione” per lui, “abbattendo ogni ...

