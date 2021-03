Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021)18 MARZOORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINICPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALANO SOLTANTO DEGLI INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DELL’ANSA DEL TEVERE DOVUTI AI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLAINA CHE IMPONGONO L’USCITA ANTICIPATA, INVITIAMO GLI UTENTI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO CAMBIAMO ARGOMENTO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA RICORDIAMO CHE LAE’ IN ZONA ROSSA, VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI, E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ E’ COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA ...