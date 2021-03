Van Basten, accuse pesanti: “Scudetto del ’90, fecero di tutto per favorire il Napoli” (Di giovedì 18 marzo 2021) Van Basten fa accuse pesanti sullo Scudetto del '90, afferma che fecero di tutto per favorire il Napoli. Tanti scandali arbitrali contro Milan, Inter... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021) Vanfasullodel '90, afferma chediperil. Tanti scandali arbitrali contro Milan, Inter... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Van Basten accusa: 'Il Napoli ha rubato lo Scudetto del 1990. Incredibili gli scandali arbitrali' - jonny_mode : Marco Van Basten. Ha dichiarato che lo scudetto del Napoli nel 1990, è stato vinto, grazie alla M...A. in maniera i… - 58ForeverSIC : @Il_Lebowski @IlSanTon8 @Maldio_3 Io ho pianto per Van Basten e per la sua caviglia maledetta. Per uno che a 22 ann… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Van Basten accusa: 'Scudetto del 1990? Hanno fatto di tutto per farlo vincere al Napoli' - cn1926it : #Pavarese risponde a #VanBasten: “Ricordiamo i favori arbitrali per il #Milan, il #Napoli ha ampiamente meritato qu… -