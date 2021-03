Ugl | Raggi annuncia 2 500 nuovi alberi mentre i vecchi cadono

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Questa mattina la Sindacahato sulla sua pagina Facebook che entro la fine dell’anno a Roma verranno piantati 2.500, notizia che sarebbe da accogliere con gioia se non fosse che ad ogni ondata di maltempo qualche albero cade vittima del mancato controllo da parte del Comune, per non parlare dei rami che precipitano per l’assenza di potature sistematiche: l’ultimo caso neanche 10 giorni fa, con la caduta di un albero che ha costretto alla chiusura di un tratto di Corso Trieste che fortunatamente non ha ferito nessuno. Inoltre, moltisono stati tagliati senza che risulti esserci un piano strategico complessivo”. Questo e’ quanto dichiara Ermenegildo Rossi, Segretario UGL di Roma e Provincia che aggiunge: “Queste problematiche, che sono un pericolo per ...