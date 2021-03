Sardegna e seconde case, la stretta della regione: con un’ordinanza la regione chiude ai non residenti (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ultimo decreto legge del Governo Draghi sulle misure per il contenimento del virus sta creando qualche problema ad alcune regioni. A “ribellarsi” è la Sardegna, unica zona bianca di tutto il Paese, che decide di chiudere le seconde case ai non residenti con una nuova ordinanza. Cosa prevede la regola sulle seconde case La zona rossa e arancione in cui si trovano le regioni italiane impedisce di uscire dal proprio comune e dalla propria regione, sempre che non sia per raggiungere una seconda casa. La misura infatti prevede la possibilità di raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione, “ma solo per chi può comprovare di avere effettivamente avuto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ultimo decreto legge del Governo Draghi sulle misure per il contenimento del virus sta creando qualche problema ad alcune regioni. A “ribellarsi” è la, unica zona bianca di tutto il Paese, che decide dire leai noncon una nuova ordinanza. Cosa prevede la regola sulleLa zona rossa e arancione in cui si trovano le regioni italiane impedisce di uscire dal proprio comune e dalla propria, sempre che non sia per raggiungere una seconda casa. La misura infatti prevede la possibilità di raggiungere le, anche in un’altra, “ma solo per chi può comprovare di avere effettivamente avuto ...

